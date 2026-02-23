Un hombre armado fue abatido por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos tras ingresar al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump en Florida. El incidente ocurrió en la madrugada del domingo, mientras el mandatario se encontraba en Washington, según informaron autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el portavoz Anthony Guglielmi, el sospechoso fue visto cerca de la puerta norte con lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible. Tras ser confrontado por los agentes, el hombre dejó el recipiente en el suelo, pero levantó el arma en posición de disparo, lo que llevó a que los oficiales abrieran fuego y lo neutralizaran en el lugar.

El sheriff del Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, explicó que la orden fue clara: que soltara los objetos que llevaba. Al no acatar completamente la instrucción y adoptar una postura de ataque, agentes del condado y del Servicio Secreto dispararon. Ningún miembro de las fuerzas de seguridad resultó herido durante el procedimiento.

¿Quién es el que intentó matar a Donald Trump en Mar-a-lago?

Las autoridades identificaron al fallecido como Austin Tucker Martin, de 21 años, originario de Carolina del Norte. Según New York Post, su familia lo reportó como desaparecido desde el sábado, antes de que intentara entrar a la residencia de Trump.

El medio mencionado también reveló que el joven usaba sus redes sociales para publicar dibujos de campos de golf. Por otra parte, no se conoce dónde compró el arma con la que pretendía asesinar al presidente de Estados Unidos.

El FBI solicitó a los residentes de la zona revisar sus cámaras de seguridad para aportar información que permita esclarecer lo ocurrido, mientras continúa la investigación sobre el caso.

