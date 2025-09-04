Un inmigrante mexicano indocumentado en Estados Unidos vivió una amarga experiencia tras ganar la lotería en Illinois. El insólito caso fue revelado por la cadena de noticias Telemundo.

El hombre, residente en Arizona, compró dos boletos instantáneos de 10 dólares, y uno de ellos resultó premiado con más de 17.000 dólares (68,2 millones de pesos) después de impuestos federales.

Aunque la noticia parecía un cambio positivo en su vida, la alegría se convirtió en frustración cuando intentó depositar el cheque en una sucursal de Chase Bank.

La institución le exigió verificaciones de identidad que no pudo cumplir debido a su estatus migratorio, lo que llevó a la retención de su dinero y la cancelación de su cuenta.

Durante meses, el ganador entregó documentación y comprobantes, pero nada fue aceptado.

Para complicar la situación, su asesora fiscal le advirtió que el IRS ya había cobrado los impuestos del premio, mientras él no tenía acceso a un solo dólar.

La impotencia lo llevó a acudir a la prensa, lo que finalmente impulsó a Chase Bank a devolver el dinero a la Lotería de Illinois. Esta entidad emitió un nuevo cheque que el hombre pudo cobrar sin problemas.

Con el premio en sus manos, expresó su gratitud y afirmó que lo destinará a mejorar la vida de su familia y de sus cuatro hijos.

