Su familia y esposa no tenían noticias de ella desde hace 3 días, por lo que alertaron a las autoridades Los Angeles, desde donde partió su travesía hace 60, publica el diario local Long Beach Post.

Según contaron sus allegados, Madsen, de 60 años (los había cumplido el 10 de mayo durante su viaje), se comunicaba todos los días con ellos mediante correo electrónico e incluso había habilitado una página web para que vieran cómo avanzaba día a día. Además, tuiteaba casi todos los días para informar a sus seguidores cómo iba, indica el mismo medio.

“Mañana es un día para ‘nadar’. Tengo que volver a encadenar mi brida de ancla de proa en caso de que haya una gran tormenta. Se desató hace algún tiempo. He estado usando la popa”, este fue el último mensaje que tuiteó Madsen el 20 de junio.

Tomorrow is a swim day. I have to re shackle my bow anchor bridle in case there is a big storm. It came undone some time ago. I've been using the stern | Find me with inReach➜https://t.co/5Hn6lqJjGk

