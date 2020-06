El ministerio de Finanzas y el Banco de Tanzania decidieron comprar estas piedras preciosas, que pesan 9,2 kilos y 5,8 kilos cada una, según reportó este miércoles el periódico tanzano The Citizen.

“El sueño de nuestro presidente de convertir el sector de la minería en beneficio para los tanzanos ha sido, de manera extensa, conseguido”, alegó el secretario principal de Minerales tanzano, Doto Biteko, en declaraciones hoy a la prensa.

El presidente de Tanzania, John Magufuli, prometió invertir en el sector de la minería y aumentar los ingresos de dicho sector, y llegó a ordenar al Ejército construir un muro en torno a la única zona donde se cree que hay tanzanita para protegerlo del contrabando extranjero.

“Quiero construir un centro comercial y una escuela. Quiero construir esta escuela cerca de mi casa. Hay muchas personas pobres por aquí que no pueden permitirse llevar a sus hijos a la escuela… No tengo educación, pero me gusta que las cosas funcionen de manera profesional. Por eso me gustaría que mis hijos manejen el negocio profesionalmente, agregó Laizer al medio británico.

Por ello, el gobierno tanzano ve en Laizer el ejemplo a seguir por muchos pequeños mineros artesanales, que normalmente trabajan largas jornadas por sueldos muy bajos en sitios legales de compañías normalmente extranjeras o ilegales.

#TANZANIA: A miner, Saniniu Laizer has turned into an overnight billionaire after selling two Tanzanite gemstones he found for TZs 7.7 Billion.

Both stones have a total weight of 15 Kgs.

According to the government, Laizer's Tanzanites are the biggest ever found in the country. pic.twitter.com/vy61nAsEpL

— Tanzania Updates (@TanzaniaUpdates) June 24, 2020