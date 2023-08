A mediados de 2020, el magnate sudafricano anunció en sus redes sociales que pondría en venta casi todas sus propiedades para poder centrarse en el negocio de fabricación de carros eléctricos, construcción de cohetes y demás proyectos empresariales.

De acuerdo con el portal Business Insider, Elon Musk logró vender al menos siete de sus mansiones en California y desde entonces se mudó a una pequeña residencia de dos habitaciones.

El modesto hogar del CEO de Tesla y Space X está situado en Boca Chica, Texas, muy cerca al sitio de desarrollo y prueba de la compañía espacial, y cuesta 50.000 dólares, es decir un poco más de 200 millones de pesos.

Aunque el millonario ya vive allí desde hace un buen tiempo, solo hasta las últimas horas se conoció una imagen de cómo es su vivienda. La imagen fue compartida por el biógrafo de Musk, Walter Isaacson, quien publicó una foto desde el interior de la residencia.

In 2020, Musk decided to sell his five grand houses and to have as his primary residence this spartan two-bedroom house in Boca Chica, TX, where we would meet and he would sit at this wood table and make phone calls. In my forthcoming bio, https://t.co/7JGHd10TEa, I explain why. pic.twitter.com/mLsAgdOdY1

— Walter Isaacson (@WalterIsaacson) August 6, 2023