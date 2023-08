Los cambios para la red social Twitter, o ahora X, no paran, ya que desde que el multimillonario Elon Musk la adquirió hace unos meses, hizo una restructuración total tanto en el tema de contenido como de usuarios y hasta trabajadores.

Muchos de estos cambios no les ha gustado a los usuarios, ya que les toca pagar por tener verificación, por ejemplo, se restringe la cantidad de contenido para ver al día, han cambiado las políticas de las publicaciones y muchas más.

Sin embargo, ahora Musk anunció que desde Twitter se puede hacer algo que ni en Facebook ni en Instagram se puede hacer, que es descargar videos directamente desde la aplicación y que estos queden guardados en la galería del celular.

Verified users can now download videos if the content creator allows it pic.twitter.com/L0lGQe0iPI

Ahora, cabe destacar que este será un beneficio para los usuarios que paguen por tener la verificación en la red social y se podrá hacer siempre y cuando el creador del contenido permita que su video sea descargado.

Para poder descargar estos contenidos multimedia, explicó el también dueño de Tesla, se debe abrir el video en pantalla completa, presionar en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha y ahí darle descargar.

Sin embargo, Musk también confirmó que la idea es que con el tiempo se pueda descargar igual de fácil que una imagen o fotografía. Es decir, presionando por unos segundos la pantalla y ahí se abrirá el menú que de la opción de descargar el video directamente.

Tap the “…” on upper right when video is in full screen mode.

We will soon allow this simply by tapping & holding on a video just like you download a picture.

— Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2023