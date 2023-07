Twitter es una de las redes sociales más usadas y reconocidas del mundo, pues su facilidad de interacción, de crear comunidades y de expresarse sin ningún tipo de censura es lo que les llama la atención a los millones de usuarios que tienen actualmente.

Sin embargo, desde que el magnate sudafricano Elon Musk adquirió la compañía, esta ha tenido varios cambios que a los internautas no les ha gustado, como el tema de la verificación, el límite de publicaciones para ver y, ahora, hasta el logo de la red social.

Desde el pasado 24 de julio desapareció el pájaro azul y apareció una X, un símbolo que ha acompañado al multimillonario a lo largo de su carrera, teniendo en cuenta, por ejemplo, que su primera página web fue X.com.

Tan rápido fue el cambio que incluso hasta en sus oficinas principales en San Francisco, Estados Unidos, también quitaron el pájaro rápido y pusieron el nuevo logo, pero los vecinos de ese sector no están muy conformes con dicha decisión.

Según dejó ver un usuario a través de la red social, la luz que emite el nuevo logo es muy fuerte e intermitente, por lo que el descanso se ha visto afectado de gran manera.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD

Según se aprecia en el video, la luz apaga y prende de forma intermitente, pero es tan fuerte que incluso hasta por encima de las cortinas se evidencia.

En otro video compartido por el mismo usuario, se evidencia la fuerza de luminosidad, la cual incluso puede afectar a los ojos si se mira directamente.

Here’s another angle I forgot I had that shows the X strobing.

Also, my apartment building needs a bath. pic.twitter.com/t66erPuDlL

— Christopher J. Beale (@realchrisjbeale) July 29, 2023