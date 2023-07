Y es que la noticia de este lunes fue el anuncio del cambio de imagen que inicialmente dejó a todos confundidos, y que luego se conoció que obedecía a la más reciente ocurrencia de Elon Musk, el dueño del aviso.

Y es que justamente lo que ocurrió después fue un completo cambio de imagen que implicó el desmonte del tradicional pajarito en las oficinas, en momentos en que ya comenzaban a darse las primeras reacciones.

Algunas cuentas que suelen hacerle el juego al excéntrico millonario, por ejemplo impulsando la criptomoneda Dogecoin, hicieron eco a la muerte de Larry, como era conocido el pájaro azul:

Incluso hicieron referencias bíblicas con la frase de Jesucristo: “Padre, ¿por qué me has abandonado?”.

Details because Twitter gobbled up the fidelity chomping on the resolution pic.twitter.com/WkZb6fqrR1 — minty (@_mintydoge) July 23, 2023

Pero los más populares hicieron referencia a los X-Men, diciendo que los tuiteros ahora se harán llamar así:

Ya no somos un pajarito azul , ya somos los X-Men #TwitterX pic.twitter.com/qgxEbKrpMs — Levi Ackerman (@mothrfdragns) July 24, 2023

No más tuiteros, ahora somos los X-men. Y si tenías Twitter Blue, ahora tienes X-Blue. I'm not mad at it. 🤭 pic.twitter.com/SVjr3rUke8 — Weplash⚡️ (@weplash) July 24, 2023

Adiós Twitteros 🐦👋 bienvenidos X-Men 🦹 pic.twitter.com/yKGOIscIXH — Fernando David 🗣️ (@fernandodavide) July 24, 2023

De ahí en adelante, los superhéroes de Marvel fueron los protagonistas:

When the #TwitterX rebranding is complete and we've all become X-Men 😢 pic.twitter.com/7gxbYIqpzF — Fandom (@getFANDOM) July 24, 2023

The X-Men finding out they've got a new social media platform just for them pic.twitter.com/PiK4NE5mXu — Tyler 🍋 (@fagfetchd) July 24, 2023

Pero también Musk, al que compararon con Charles Xavier, el ‘profesor X’, jefe de ese grupo:

X-Men, TwitterX, Xvideos simplemente no entiendo nada pic.twitter.com/lPvJMTVymW — Kevin Orta (@OrtaKev) July 24, 2023

También hubo otros que fueron más allá y se burlaron de cómo la X puede confundir a la red social con otras para adultos.

– ¡No, mamá! ¡No intentes entrar al nuevo twitter con la X desde mi navegador! *se abre #xvideos*

– ¡Aaaaaaaah! pic.twitter.com/VtTTHO7roC — Simpsonito (@SoySimpsonito) July 24, 2023

Cuando pongo x. com en el buscador pero termino en xvideos. pic.twitter.com/GTFxGSSWCV — Óscar P. (@oscarpel) July 24, 2023