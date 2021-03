Con el paso del tiempo, el nombre de Elon Musk toma más relevancia en el mundo. Su participación en los campos de la economía, por ejemplo, es cada vez más determinante. Por supuesto, su madre, Maye, tuvo un papel clave para que Elon y sus hermanos Kimbal (quien prefiere enfocarse en la alimentación) y Tosca sean personajes destacados.

Según la revista Forbes, citando el libro ‘A woman makes a plan: advice for a lifetime of adventure, beauty, and success’, Maye Musk sabía que quería que sus hijos fueran “independientes, amables y honestos para que trabajaran duro e hicieran cosas buenas”.

Adicionalmente, la mujer especificó que fue útil que sus hijos asumieran responsabilidades desde jóvenes para que cada uno pudiera enfocarse en las áreas que deseaban: “La gente a menudo me pregunta cómo he criado niños tan exitosos. Lo hice dejándolos seguir sus intereses”.

La revista Forbes agregó que, después de una ruptura difícil con su pareja, Maye Musk se dedicó a laborar como dietista y modelo para sostener a sus tres hijos: “Trabajé para mantener un techo sobre nuestras cabezas, comida en nuestro estómago y ropa básica en nuestras espaldas”.

Esas condiciones ayudaron a que Elon, Kimbal y Tosca Musk crecieran en distintos aspectos, indicando que no necesitaron de lujos para poder hacerlo.

Recientemente, la modelo comentó en redes sociales cuando a Elon Musk le hicieron repetir un examen porque la puntuación había sido muy buena:

Esta es la publicación que Maye Musk hizo en su cuenta de Twitter:

.⁦⁦@elonmusk⁩ I found your computer aptitude test from when you were 17. If I remember correctly, they had to retest you because they had never seen such a high score. No wonder you are such a brilliant engineer. #ProudMom pic.twitter.com/7sGxAvLF4r

— Maye Musk (@mayemusk) March 3, 2021