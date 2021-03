Rees, citado por Emirates New Agency, dijo en su discurso que poner a vivir a personas en “cúpulas de cristal” en Marte sería comparable a vivir en entornos hostiles como el Polo Sur o el monte Everest.

La agencia árabe recuerda que Elon Musk en el año 2016 tiró por primera vez la idea de colonizar el planeta rojo y le puso fecha al decir que un primer cohete sería lanzado con humanos en el 2025.

Sin embargo, la propia Nasa descartó la idea del fundador y director ejecutivo de SpaceX en el 2018 al concluir que esto sería imposible con la tecnología actual.

Pero Musk no pierde de vista este proyecto y en el 2019 publicó un mensaje en Twitter en el que decía que es posible hacer una ciudad autosuficiente en Marte para el 2050, si se comienza con el proyecto pronto.

It’s possible to make a self-sustaining city on Mars by 2050, if we start in 5 years & take 10 orbital synchronizations

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2019