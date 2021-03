Draper Younce, dueño de un Tesla Model 3, logró escapar de un intento de robo a mano armada, gracias al diseño del carro eléctrico, el cual evitó que el ladrón pudiera abrir una de las puertas, publica CBS.

El estadounidense publicó fotos y videos del momento, capturados por las cámaras del tecnológico auto, en su cuenta de Twitter, que muestran con detalles qué ocurrió.

En las imágenes se puede ver que un hombre, armado con una pistola automática y con una bufanda que le cubría la cara, se acercó de manera amenazante al Tesla de Younce e intentó abrir una puerta.

Pero debido a que las manijas de las puertas están al ras de la carrocería, este no pudo abrirla al primer intento, dándole unos segundos al propietario para acelerar y escapar a toda velocidad del lugar. Según contó Draper Younce a CBS, estaba en ese parqueadero esperando a un amigo.

Money talks. Let’s flush this guy out. I am going to give an award to someone who directly leads to the arrest of this suspect. #tesla #ElonMusk #model3 #robbery #attemptedmurder #carjacking #assault #gofundme #award #Jacksonville #Survivor #gunshot pic.twitter.com/iB1RCV93IO

Durante la huida, el ladrón disparó contra Younce, pero la bala no alcanzó a su objetivo, sino que impactó entre la puerta delantera del lado del conductor, dejando un agujero en la carrocería.

“Muy agradecido de estar vivo. Gracias, Elon Musk, tu carro ha contribuido enormemente a salvar mi vida. Ahora tengo un agujero de bala en él, necesito uno a prueba de balas ¿puedo cambiarlo?”, bromeó Younce en su cuenta de Twitter.

Musk se enteró de esta historia y hasta le contestó a su cliente en dicha red social y se comprometió a cubrir los costos de la reparación de los daños causados por el impacto de bala, detalla CBS.

Attempted carjacking Tesla! Acceleration, doors and cameras save my life! I got a bullet hole in my car now. I need a bullet prof one @elonmusk can I trade in? Y’all can do some tests on a M3 ability to take a hollow point! 15 years in the military 8 deployed and shot first in US pic.twitter.com/O8rnsmDxHC

— Draper Younce (@DraperYounce) March 7, 2021