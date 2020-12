green

Esos comicios han generado decenas de cuestionamientos, incluso de gobiernos de varios países que han dicho que no reconocerán esas elecciones porque incumplen los principios de transparencia, pues, entre otras cosas, no participarán los grandes partidos opositores y el régimen de Maduro ha amenazado a los electores: “Para el que no vote, no hay comida”.

Por eso mismo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está muy confiado en que ganarán la mayoría en el parlamento, al punto que ha dicho que si la oposición le gana, él deja su cargo.

¿Quién es ‘Nicolasito’ Maduro?

Y es que el denominado dictador Maduro no solo tiene intereses políticos, sino familiares en las elecciones parlamentarias de Venezuela 2020 (aquí las claves para entender esas elecciones), pues su hijo, que se llama igual que él, es uno de los candidatos y ha hecho campaña por una curul de diputado en el estado La Guaira.

Nicolás Maduro Jr. se presenta en su cuenta pública de Instagram como “músico”, pues es flautista profesional, dice la AFP; “economista”, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana; y “militante del Partido PSUV”, Partido Socialista Unido de Venezuela. Asimismo, en ese perfil asevera ser un “defensor de la verdad de Venezuela” y su lema lo anuncia con el numeral “#JuntosTodoEsPosible”.

“Se jacta de ser ‘el más joven’ de los dirigentes del chavismo sancionados por Washington”, ya que tiene 30 años (los cumplió el 21 de junio del 2020), añadió la mencionada agencia, donde también indican que Maduro Guerra es padre: “Tuvo su primera hija con apenas 15 años, una experiencia, que, afirma, lo hace pensar en la necesidad de campañas para prevenir el embarazo precoz”.

Video de ‘Nicolasito’ Maduro amenazando a Trump y la Casa Blanca

El joven parece ser igual de controvertido que su padre y entre sus polémicas más sonadas está la vez que amenazó al presidente Donald Trump —quien deja en el 2021 su cargo, pues Joe Biden le ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos— y a la Casa Blanca.

“Si se diera el supuesto negado de mancillar el suelo patrio, los fusiles llegarían a Nueva York, señor Trump. ¡Llegaríamos y tomaríamos la Casa Blanca!”, fue parte de lo dicho por ‘Nicolasito’, como registró EFE en este video que publicó en YouTube, el 12 de agosto de 2017, con un título en el que indica que el hijo de Maduro reaccionó así ante la posibilidad de que el país norteamericano intentara invadir el territorio venezolano.

Las polémicas fiestas de ‘Nicolasito’ Maduro

Bailó en medio de lluvia de billetes

Hace unos años fue duramente cuestionado por aparecer en un video bailando, mientras le lanzaban billetes. Esto incomodó a muchos, especialmente por la crisis económica de Venezuela.

La reunión era por una boda, en un reconocido hotel de Caracas. El momento registrado por NTN24 fue subido a YouTube en 2015 y se puede apreciar a continuación:

Lo vincularon con corrupción y orgías

El mismo mencionado medio internacional de RCN obtuvo la declaración de Sunny Balza Dugarte, un excapitán venezolano que aseguró que, entre otros casos de corrupción del régimen de los que fue testigo, hubo varios protagonizados por ‘Nicolasito’.

El exoficial, por ejemplo, denunció que ‘Nicolasito’ era uno de los que llevaba cargas a isla Margarita, en bultos cuyo contenido no era conocido por todos, pero que la fuente no descarta que llevaran cocaína, pues hasta señaló que integrantes del régimen se reunieron allí con ‘el Chapo’ Guzmán, narcotraficante mexicano que también era conocido por sus romances.

Pero adicional a eso, según Balza Dugarte, en esa isla ‘Nicolasito’, junto con otros cercanos y asesores, también hacía fiestas con orgías (minuto 5).

Aquí el video con las declaraciones completas del exoficial del militar que desertó de la dictadura de Maduro y que no han sido confirmadas ni desmentidas en su totalidad por los involucrados:

¿La celebración de su cumpleaños?

Entre las polémicas más recientes están una celebración, sin las medidas de seguridad recomendadas por la pandemia y que medios como El Mundo de España dicen que fue por su cumpleaños.

El festejo fue denunciado por el comisario Javier Gorriño que terminó detenido, al igual que el jefe de seguridad de El Hatillo y dos agentes (estos dos luego quedaron en libertad), según dicho medio.

El delito que le imputaron al primero fue instigación al odio, añadió El Universal de Venezuela, que, contrario a lo que informó el otro portal, escribió que la fiesta había sido era por el Día del Padre y en esta también habría estado Nicolás Maduro papá.

‘Nicolasito’ Maduro respondió a crítica por ser ‘privilegiado’

Muchos lo consideran como un ‘privilegiado’ de Venezuela (aquí algunos de los venezolanos millonarios), pero él se defendió en la AFP diciendo que él no nació siendo hijo de un presidente. Por el contrario, señaló: “Mi infancia transcurrió con un padre que era chofer del metro bus y con una madre secretaria”.

En la misma entrevista explicó que el poder es una “circunstancia” a la que no aspiró: “Es la vida que me ha traído aquí”.

Igualmente, en un video que compartió en Twitter, haciendo campaña, dio a entender que ni sus aspiraciones ni las de su padre, al comienzo, eran que él se convirtiera en político. El llamado dictador Maduro quería que su hijo fuera pelotero, pero él escogió una carrera musical; ya después llegó la política.

Hoy les vengo a hablar de mi y de las circunstancias que me trajeron hasta aquí. Los designios de Dios me han conducido a servir al pueblo y con orgullo he aceptado esta tarea en la que gustosamente me consumiré. ¡Les pido que me acompañen y construyamos este camino victorioso! pic.twitter.com/zLe1xJCslL — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) November 19, 2020

Pero ese no fue el único cuestionamiento al que respondió, también rechazó a los que aseveran que las elecciones parlamentarias en Venezuela del 2020 son una farsa o han hecho comentarios en contra de las mismas (uno de ellos fue el presidente de Colombia, Iván Duque, que indicó que esos comicios son un “remedo”, y calificó a su homólogo Maduro de “sátrapa”) y explicó que, para él, tienen “las mismas condiciones” de 2015.