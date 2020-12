A menos de una semana para que se lleven a cabo las elecciones parlamentarias en Venezuela, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido (PSUV) lanzó una fuerte advertencia y amenazó con dejar sin comida a los ciudadanos que no salgan a votar el próximo domingo.

“Yo sé que es la mujer la que se va a despertar tempranito y va a decir: ‘a levantarse porque hay que ir a votar’. Claro, porque el que no vota, no come. Para el que no vote no hay comida y se le aplicará una cuarentena ahí sin comer”, manifestó en medio de un acto público.

Cabello, igualmente, puntualizó hace algunas semanas que el sufragio para los comicios legislativos es obligatorio. Incluso, afirmó que tocaba verificar –las veces que sean necesarias– que nadie se quede sin votar.

Pese a que la comunidad internacional ha cuestionado la jornada electoral, el régimen de Nicolás Maduro espera ganar las elecciones parar controlar la Asamblea Nacional, único órgano de poder que maneja la oposición.

Diosdado Cabello: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”. pic.twitter.com/cWYeNUpwBm

— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) November 30, 2020