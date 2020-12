Maduro se mostró confiado para las elecciones que le permitirían retomar la mayoría y el control en el parlamento de su país, entre vítores de jóvenes seguidores durante un acto partidista para estas elecciones, en las que sus principales detractores se negaron a participar, a tal punto que se atrevió a lanzar que si la oposición gana, él abandona el cargo, como lo expresó en el siguiente video:

El cierre de campaña quedó registrado en este trino de la cuenta de Maduro:

Today #3Dic we were in Caracas with the University and Mexico avenues full of youth and Bolivarian people. We closed a wonderful electoral campaign full of color, mobilizations and with the immense joy of the revolutionary militancy. #6Dic All to vote! pic.twitter.com/1VYY6rO1bd

— Nicolás Maduro (@maduro_en) December 4, 2020