Lo que quedó claro del largamente esperado informe es que las autoridades estadounidenses no se explican esos fenómenos aéreos no identificados (ovnis), según reveló el diario The New York Times.

No obstante, tampoco descartaron de tajo esa posibilidad, al no lograr explicar ciertos movimientos de estos objetos, incluida su capacidad para acelerar o cambiar de dirección repentinamente o incluso sumergirse, indica el reporte, que se espera que sea entregado al Congreso de Estados Unidos el próximo 25 de junio.

Lo único cierto, según los expertos, es que en la mayoría de los casos no se trata de tecnología secreta estadounidense.

Según el periódico neoyorquino, inteligencia prefirió una teoría más conservadora. Según el informe, temen que pueda tratarse, al menos en algunos casos, de tecnología experimental de países rivales de Estados Unidos, como Rusia o China, la que, por ejemplo, probaría material supersónico.

Tras décadas de mutismo y confidencialidad en torno a estos inexplicables fenómenos que entraron en el imaginario colectivo como ovnis (objetos voladores no identificados), el año pasado el Congreso ordenó al Ejecutivo informar al público en general sobre las actividades de la unidad encargada de estudiarlos.

Sin embargo, aunque el Pentágono parecía orientado a decir lo que tantos fanáticos del fenómeno ovni querían oír, que se trataría de extraterrestres, después de que empezara a reconocer la veracidad de abundante material probatorio, esto no sucedió.