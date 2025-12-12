A casi cuatro años del inicio de la invasión rusa a Ucrania, la tensión en Europa volvió a escalar por una advertencia que lanzó este jueves el secretario general de la Otan, Mark Rutte.

El dirigente neerlandés alertó sobre un escenario que, según él, ya no pertenece a la ficción ni a los libros de historia: una posible ofensiva rusa de tal magnitud que podría asemejarse a las guerras que vivieron generaciones pasadas.

La guerra en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022 con la entrada masiva de tropas rusas, ha evolucionado hasta convertirse en un conflicto prolongado, marcado por contraofensivas, retrocesos y una presión constante sobre las fuerzas ucranianas.

Aunque el frente se ha estabilizado por momentos, Moscú ha mostrado capacidad para reorganizar su maquinaria militar y avanzar sobre territorios clave. Ese desgaste, acompañado de un aumento en la producción bélica de Rusia, ha encendido alarmas en varias capitales europeas.

En ese contexto, Rutte advirtió en un discurso en Berlín que algunos países de la alianza han subestimado lo que está ocurriendo a su alrededor. Según dijo, existe una percepción equivocada de que la amenaza está contenida en el este, cuando, en su opinión, el riesgo se extiende mucho más allá de Ucrania.

“El conflicto ya está tocando nuestra puerta”, expresó, haciendo referencia a la creciente presión militar rusa y al impacto que ha tenido en la seguridad regional.

El secretario general sostuvo que varios miembros de la Otan mantienen una actitud pasiva, confiados en que aún queda tiempo para prepararse. Pero, de acuerdo con su evaluación, esa visión es peligrosa.

Rutte fue directo al afirmar que Europa debe actuar con rapidez y que la complacencia podría costar caro. Insistió en que Rusia no solo ha devuelto la guerra al continente, sino que también podría estar lista para emplear la fuerza contra la alianza en un plazo de cinco años, una afirmación que elevó la preocupación entre analistas de defensa.

Ante ese panorama, llamó a reforzar el gasto militar y acelerar la producción de armamento para evitar que se materialice un escenario que recordó a los conflictos del siglo pasado. Recalcó que, si bien la Otan se basa en la disuasión, esta solo funciona si los aliados demuestran capacidad real de respuesta. Su mensaje final fue una advertencia cruda: si Europa no se fortalece ahora, podría enfrentar un desafío que no veía desde la época de sus abuelos.

