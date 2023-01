Luego de que los médicos le auguraran solo un mes de vida, Paula Durán salió del hospital hacia su casa —estaba internada por cáncer de cerebro y estómago— porque no le iban a hacer más tratamientos en su cuerpo.

Desde entonces, todo parece indicar el panorama comenzó a cambiar positivamente, ya que según su esposo, Sergio Vega, ha hecho movimientos que en el centro hospitalario no podía llevar a cabo.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, el colombiano —que emigró a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijos— se mostró ilusionado por poder ver cómo poco a poco el semblante de la mujer va mejorando.

Vega narró que tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con un médico que está en Italia llamado Alberto Mohamed, al cual consideró como “un ángel enviado de Dios” y quien le habría dado una orientación sobre qué productos debía conseguir para ejecutar un tratamiento.

“Tengo el tratamiento que va a levantar a mi esposa, con la cual voy a llegar hasta viejito. Estoy muy motivado y recargado de energía porque acá en la casa he podido descansar un poco más. He dormido al lado de ella y la he podido abrazar […]. Cada vez que conseguía un producto me daba mucha felicidad porque sé que me ayudará a tener a mi esposa por mucho tiempo más”, contó el joven, quien tuvo 3 hijos con la huilense.