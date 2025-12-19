Los hechos se registraron en la tarde de este miércoles 17 de diciembre, cuando autoridades del municipio fronterizo de Matamoros encontraron a una mujer de la tercera edad sola, en una silla de ruedas, a un costado de la carretera que conduce a Playa Bagdad, en una zona rural y apartada donde el paso de vehículos es escaso.

El hallazgo fue producto de una llamada anónima al número de emergencias 911, en la que se alertó sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente a la altura del kilómetro 15 del Ejido Morelos, recogió Milenio.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron la emergencia y confirmaron que la mujer presentaba signos vitales, aunque se encontraba en estado grave de salud luego de haber pasado varias horas expuesta a las inclemencias del clima, con hipotermia, deshidratación severa y debilidad generalizada, explicó el mismo medio.

Acá, un informe de un noticiero mexicano que reportó lo sucedido:

La abuelita abandonada en silla de ruedas en Playa Bagdad, en #Matamoros, habría sido sedada por días. La dejaron expuesta a bajas temperaturas y se logró conocer su identidad porque dejaron sus pertenencias en una bolsa. Platicamos con el #DIF local y nos contó sobre ella: pic.twitter.com/cdtj06aoM7 — Nacho Lozano (@nacholozano) December 19, 2025

¿Qué se sabe de la abuela abandonada en México?

Inicialmente, la mujer no llevaba identificación ni objetos personales que permitieran su localización o identificación inmediata. Sin embargo, una vez recuperó la conciencia pudo pronunciar su nombre: Nilda Perales Ramos.

Con ese dato, las autoridades del Sistema DIF Matamoros y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas pudieron avanzar en las diligencias para confirmar su identidad y activar mecanismos de búsqueda de familiares.

Según las autoridades, Perales Ramos es originaria de Laredo, Texas, en Estados Unidos, y había sido reportada como desaparecida tras cruzar a México varios meses antes. Información recogida por el mencionado medio indica que la adulta mayor habría ingresado a territorio mexicano el 12 de junio de este año, y desde entonces se perdió todo contacto con ella.

Actualmente, Nilda Perales Ramos permanece bajo resguardo, donde recibe atención médica especializada y cuidados integrales para su recuperación física y emocional. Las autoridades han señalado que su permanencia en este espacio será hasta que su estado de salud muestre una mejoría significativa.

De acuerdo con el citado diario, a pesar de que han recibido acercamientos y llamadas de personas que aseguran ser familiares, hasta el momento ninguna persona ha presentado documentación oficial que acredite su parentesco con la adulta mayor. Por tal razón, se mantiene activa la búsqueda para lograr un contacto formal con alguien que pueda hacerse responsable de ella tras el alta médica.

Testimonios recogidos por otros medios locales señalan que la mujer podría haber sido sometida con una sustancia sedante, aunque aún no se ha identificado qué sustancia fue aplicada ni por quién. Esto ha dado origen a múltiples interrogantes respecto al posible delito de abuso, negligencia o abandono por parte de cuidadores o familiares.

