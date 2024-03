El empresario, que gerenciaba la importante compañía que produce elementos de aseo personal, perdió la vida el pasado 24 de marzo luego de ser arrollado por una camioneta de alta gama en el sector de Ave María, Florida.

Carlos Barrera vivía hace 15 años en Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijos. “Él manejaba una sucursal de Recamier aquí en Bucaramanga. Luego lo trasladaron a Medellín, después a Perú y lo enviaron a Florida”, explicó su hermana en diálogo con Vanguardia.

El destacado empresario de 64 años salió a dar un paseo en bicicleta en la mañana del 24 de marzo. A los pocos minutos de salir de su vivienda, fue embestido por una camioneta, lo cual le provocó la muerte de manera casi que inmediata.

El conductor involucrado en el accidente decidió huir del lugar del lugar de los hechos sin brindarle ayuda a Barrera, cuya muerte fue calificada como homicidio por parte de las autoridades estadounidenses.

En las últimas horas han aparecido fotografías tanto del vehículo que lo atropelló como de su bicicleta, la cual quedó destrozada ante el fuerte impacto. La camioneta implicada es una Chevrolet de color blanco.

HELP US FIND THE DRIVER!!

This car was involved in a fatal hit and run crash of a bicyclist on Oil Well Road in Collier County on Sunday. The driver needs to be held responsible! Send us your tips to 1-800-780-TIPS or https://t.co/zp4fGKE678 Remember to stay on scene! @FHPSWFL pic.twitter.com/bZk5WcWJlz

— SWFL Crime Stoppers (@SWFLCrime8477) March 25, 2024