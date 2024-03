La revelación de esta muerte la hizo La Vanguardia, quien contó la historia de este hombre que residía hace más de 15 años en Estados Unidos y que llevaba gran parte de su vida vinculado a la famosa empresa Recamier.

Dice el medio regional que el pasado 24 de marzo, Carlos Barrera salió de su casa a montar en bicicleta por las vías de Florida, ciudad en la que residía. Esta práctica era habitual, pues se había apasionado de este deporte. De hecho, estaba vinculado a varios grupos de ciclistas, pero ese día había salido solo.

En la mañana de ese domingo, cerca del sector en el que vivía, en Ave María, una camioneta de alta gama lo arrolló y lo mató. Lo más grave del caso es que el vehículo se dio a la fuga.

Las imágenes publicadas muestra una camioneta con varios golpes en la parte delantera, por lo que se presume que el dueño del vehículo ya fue identificado, pero hasta el momento no han dado a conocer quién iba al volante en el momento del accidente.

“Aún no sabemos qué pasó, pero las autoridades de Estados Unidos han catalogado el caso como un homicidio. Tenemos que decir que él salía con casco y todos los elementos de seguridad”, relató María Clara, su hermana, al medio regional.

Este es en un video en el que se ve el vehículo a gran velocidad:

Hit & run fatal crash occurred on Sunday morning (3/24/24), on Oil Well Rd in Collier Co.

(see video – newer model white Chevy, w/ front damage) struck a bicyclist & fled‼️

Any tips please contact *FHP or Crime Stoppers at 1-800-780-TIPS‼️@swflcrime8477 pic.twitter.com/ztKdKhRVMS

— FHP Southwest Florida (@FHPSWFL) March 25, 2024