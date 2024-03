Las tareas de búsqueda de seis desaparecidos por el colapso de un puente en Baltimore, uno de los puertos comerciales más transitados de Estados Unidos en la costa este, se suspendieron este martes por la noche al presumirse que fallecieron, informaron las autoridades.

(Vea también: [Video] Momento exacto en el que barco choca y hace desplomar puente de Baltimore, EE. UU.)

En imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, se ve un portacontenedores estrellarse contra un pilar del puente, haciendo que gran parte de la estructura de acero, construida en 1977, cayera al río Patapsco.

El barco emitió una llamada de auxilio que permitió detener el tránsito y salvar vidas, declaró más temprano el gobernador del estado de Maryland, Wes Moore. “Esas personas son héroes”, agregó, declarando el estado de emergencia.

#BREAKING Emergency workers have suspended the search for six people missing after a major bridge collapsed in the US city of Baltimore, border officials say.

"Based on the length of time that we've gone in this search… (and) the water temperature… at this point we do not… pic.twitter.com/uBM4qnapQk

— AFP News Agency (@AFP) March 27, 2024