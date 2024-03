Luego de que se conociera la lamentable noticia sobre el desplome del puente Francis Scott Jay, en Baltimore, Estados Unidos, se dieron a conocer varios videos que revelaron los instantes exactos en los que un barco colisionó contra los soportes de esta estructura.

El impacto ocasionó el colapso del puente y la caída de todos los vehículos que se encontraban sobre el mismo. Según un reporte de los bomberos del lugar, se estima que alrededor de 20 personas cayeron al río Patapsco, en donde actualmente se encuentran varios socorristas atendiendo la situación.

En video quedó registrado el momento exacto de la colisión, que se viralizó en redes sociales y registra el escalofriante momento en el que este puente se desploma por completo:

#BreakingNews Video footage captures the moment when a container ship collision causes the collapse of the Francis Scott Key Bridge in Baltimore. pic.twitter.com/xN2sAaul8z

— 🔥🄽🄴🅆🅂🔥 (@BreakingNewsOnX) March 26, 2024