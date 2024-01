La tragedia sacudió a la familia Pascagaza minutos antes de Año Nuevo, cuando un joven aparentemente borracho embistió el carro en el que se movilizaban. Murió el padre, José Manuel Pascagaza; su pareja, Luisa Arenas, y Mía Valentina, la hija mayor. Ambas fallecieron días después en el hospital.

La pequeña Ana Sofía, que también iba con ellos, sobrevivió y permanece en el hospital, pero quedó huérfana y ahora estaría sola, según contó su media hermana Angie Dayana Pascagaza, a Noticias Caracol.

(Lea después: Familia colombiana murió en grave accidente en EE. UU.; la única sobreviviente fue una bebé)

La joven lamentó lo ocurrido y recordó que la familia había viajado hace un año “buscando mejor futuro para ellos y por las niñas”, aunque el noticiero asegura que migraron en busca de asilo político.

Lee También

El medio también indica que la joven busca recursos para traer los cuerpos y que reposen en Colombia. También ruega que no le pongan problemas para ingresar a Estados Unidos a hacerse cargo de la pequeña Ana: “Con la ayuda de Dios [que] me dejen entrar sin ningún problema a ir a verlos, a estar con ellos porque no tienen a nadie allá”.

En este video se ve el testimonio de la joven, apesadumbrada por lo ocurrido:

Familia colombiana, con dos pequeñas, murió arrollada por conductor ebrio en Estados Unidos: esta es la historia. Ampliación >>> https://t.co/g188AwtdFl pic.twitter.com/RJA5MpH3aN — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 5, 2024

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.