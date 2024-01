La jueza Mary Kay Holthus, del condado de Clark, en Nevada, Estados Unidos, adelantaba la sesión contra Radden, que repentinamente decidió correr hacia ella, ante la estupefacción de los presentes.

Con gran agilidad, el hombre brincó sobre el estrado y se abalanzó sobre la togada, que también quedó sorprendida y no alcanzó a moverse. Él la tiro al suelo y la golpeó en varias oportunidades, pese a que el alguacil del juzgado acudió a intentar detenerlo.

Así fue el impresionante ataque, grabado por la cámara de seguridad del tribunal:

WATCH: Nevada Judge Mary Kay Holthus attacked during sentencing of man charged with attempted battery pic.twitter.com/K1lHsy8gAE

— BNO News (@BNONews) January 3, 2024