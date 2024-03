La empresa singapurense Synergy Group, que opera el barco que provocó este martes el derrumbe de un puente en Baltimore (Estados Unidos), confirmó que ninguno de los 22 tripulantes del navío resultó herido y aseguró que colabora con las autoridades para determinar las causas del incidente.

Synergy Group indicó que “aún no se ha determinado la causa exacta” por la cual su barco “Dali” colisionó contra uno de sus pilares del puente Francis Scott Key de la ciudad estadounidense que causó el derrumbe de la infraestructura alrededor de la 01:30 hora local (05:30 GMT).

#BreakingNews Video footage captures the moment when a container ship collision causes the collapse of the Francis Scott Key Bridge in Baltimore. pic.twitter.com/xN2sAaul8z

— 🔥🄽🄴🅆🅂🔥 (@BreakingNewsOnX) March 26, 2024