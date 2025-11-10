La ‘influencer’ Mariam Cisse fue secuestrada y luego ejecutada públicamente frente a varios ciudadanos el pasado 6 de noviembre, en un suceso que estremeció a Malí y al mundo entero.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Murió famosa ‘influencer’ que recibió un disparo en la cabeza mientras viajaba en taxi

Cisse, que contaba con más de 90.000 seguidores en TikTok, se encontraba en plena transmisión en vivo desde una feria local en la ciudad de Tonka, al norte del país, cuando varios hombres armados irrumpieron en el lugar, según informó Blu Radio.

El grupo agresor detuvo la transmisión, obligó a Cisse a descender del escenario y la secuestró bajo la acusación de colaborar con el ejército de Malí. Posteriormente, la llevaron a la Plaza de la Independencia de Tonka, donde fue ejecutada delante de decenas de personas, entre ellas su familia. Su hermano relató: “La obligaron a arrodillarse antes de dispararle”.

Lee También

🇲🇱 Radical Islamists executed a famous TikTok blogger Mariam Cisse in the Malian city of Tonka on the central square. According to the media, the girl was at the fair, from where she was taken away by armed men on a motorcycle. The next day she was brought to the central square… pic.twitter.com/U4SRm0bMCq — dana (@dana916) November 10, 2025

¿Quiénes fueron los responsables del asesinato de Mariam Cisse en Malí?

Hasta ese momento, no se registraron detenciones ni se identificó plenamente a los responsables del crimen. Las autoridades investigaban el hecho como un acto perpetrado por el grupo yihadista Jama’at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM), afiliado a Al Qaeda, que opera en gran parte del norte de Malí.

Este brutal desenlace evidenció la grave situación de inseguridad en el país, donde las voces críticas o visibles en redes sociales corren riesgos extremos. En redes, el nombre de Mariam Cisse se volvió tendencia, mientras miles de usuarios exigieron que su muerte impulsara una acción internacional más decidida contra el terrorismo y la impunidad.

Parapsicólogo Edwin Ocampo habló del caso Colmenares y reveló qué va a pasar

En Bajo Sospecha el parapsicólogo Edwin Ocampo habló sobre el caso de Colmenares. Detalló qué va a pasar con el proceso judicial, si Laura Moreno y Jessy Quintero sienten culpa y si Luis Andrés ya descansa en paz.