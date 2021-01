Un monolito metálico, parecido a los encontrados en Estados Unidos, Rusia, Rumania y hasta Chía (Cundinamarca), apareció este primero de enero cerca de Salisbury, publica el canal ITV News.

El primero en encontrar el extraño objeto fue Jon Scammell, un camarógrafo de ese canal británico, el cual publicó un par de videos en su cuenta de Twitter.

Según dijo Scammell, se topó de frente con el monolito en la mañana de este viernes mientras paseaba a su perro en la localidad de Laverstock Downs.

En los videos y en una foto publicada por el camarógrafo se puede ver que alguien escribió “Feliz Año Nuevo”, usando sus dedos y aprovechando que el objeto metálico estaba empañado por el frío.

New monolith for the new year on the Laverstock Downs, near Salisbury @itvwestcountry pic.twitter.com/KfDC7oHgZv

— Jon Scammell (@JonScammell) January 1, 2021