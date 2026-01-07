Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) asesinó a una ciudadana estadounidense en Minneapolis, un hecho que provocó versiones enfrentadas entre el gobierno y las autoridades locales. Mientras Trump defendió la actuación del agente como legítima defensa, el alcalde de la ciudad calificó el episodio como una acción “temeraria” e innecesaria.

Sigue a PULZO en Discover

El tiroteo ocurrió en un barrio residencial al sur del centro de Minneapolis, cerca de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a poco más de un kilómetro del lugar donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020.

(Vea también: Trump alistaría movida para que Estados Unidos se quede con Groenlandia; habrá reunión)

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se refirió al episodio durante una visita a Texas y lo describió como un “acto de terrorismo doméstico” contra agentes de ICE. “Intentó atropellarlos y embestirlos con su vehículo. Uno de nuestros agentes actuó de manera rápida y defensiva, disparó para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor”, afirmó la funcionaria.

Lee También

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó con dureza esa versión y cuestionó el despliegue federal de más de 2.000 agentes en las Ciudades Gemelas. “No están aquí para generar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es provocar caos y desconfianza”, dijo Frey, al pedir que los agentes federales abandonen la ciudad. “Están separando familias. Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente, matando personas”.

Frey también cuestionó la narrativa oficial tras revisar el video del incidente. “Ya están intentando presentar esto como un acto de defensa propia. Habiendo visto yo mismo el video, quiero decirle algo directamente a todo el mundo: eso es una estupidez”, añadió el alcalde.

(Vea también: Venezuela confirmó negociaciones de petróleo con Estados Unidos: PDVSA anunció nuevo giro radical)

El hecho se enmarca en una escalada de operativos migratorios impulsados por el gobierno de Donald Trump en grandes ciudades. Es, al menos, la quinta persona muerta en varios estados desde 2024, según citó Infobae. Tras el tiroteo, manifestantes se concentraron en el lugar, increparon a los agentes y corearon consignas como “¡Vergüenza!” y “¡ICE fuera de Minnesota!”, en medio de un clima de alta tensión.

Lee También

Trump se pronuncia por mortal tiroteo en Minneapolis

El presidente Donald Trump se refirió al caso y aseguró que la mujer “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”, y aseguró que “cuesta creer que esté vivo”. Además, responsabilizó a la “izquierda radical” de promover ataques contra agentes del orden, cuya labor —dijo— es “garantizar la seguridad en Estados Unidos”.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.