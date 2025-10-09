La Lotería de Risaralda jugó este viernes 9 de octubre y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada viernes trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lotería de Bogotá: resultado último sorteo 9 de octubre de 2025)

Resultados de la Lotería de Risaralda

El número ganador y premio mayor de 2.333 millones de pesos de la Lotería de Risaralda fue el de la serie .

youtube

Lee También

¿Qué día se juega la Lotería de Risaralda?

La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a partir de las 11:00 p. m. y es transmitida en directo por Telecafé. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

Cuáles son los premios secos de la Lotería de Risaralda

Además de ese premio mayor, la lotería entregó los siguientes premios secos: uno de 45 millones de pesos, cinco de 25 millones de pesos, doce de 20 millones de pesos, y decenas más.

(Lea también: Lotería de Manizales: resultado último sorteo 9 de octubre de 2025)

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Santander?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierda la oportunidad de saber si es el próximo ganador:

Visite nuestra página: manténgase conectado a Pulzo, donde actualizaremos la información en tiempo real.

Busque su número: revise el número y serie que jugó y compárelo con los resultados oficiales.

Verifique premios secundarios: Aunque no haya ganado el premio mayor, hay muchas otras combinaciones ganadoras que podrían traerle una gran sorpresa.

* Pulzo.com se escribe con Z