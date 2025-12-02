La Lotería de Cundinamarca continúa llevando alegría a la casa de los colombianos en esta temporada navideña, y es por esto que anunciaron el sorteo ‘Navidad Millonaria con la Cundi’, que jugará el 15 de diciembre y contará con una sorpresa especial.

La entidad anunció que su premio mayor, que usualmente es de 6.000 millones de pesos, pasará a 8.000 millones de pesos, una decisión que busca fortalecer el atractivo del sorteo navideño y que marca uno de los puntos más llamativos del año para quienes siguen de cerca este juego tradicional en el país.

La Lotería de Cundinamarca explicó que este incremento se pensó como un impulso adicional para los jugadores que esperan cerrar el año con una oportunidad significativa de cambio económico.

El sorteo 4781, llamado ‘Navidad Millonaria con la Cundi’, se jugará en una fecha que la entidad describe como estratégica para quienes acostumbran escoger su número favorito durante la época festiva. La Lotería de Cundinamarca subrayó que el billete conserva su precio tradicional de 15.000 pesos y que será unifraccional.

De igual manera, la lotería destacó que esta edición especial cuenta con un plan de premios que llega a los 18.000 millones de pesos, una cifra que, de acuerdo con la entidad, amplía las posibilidades de quienes buscan opciones distintas dentro del juego oficial del país.

Cada billete vendido deja un impacto social directo, pues los loteros reciben 1.000 pesos adicionales a su comisión habitual, un incentivo que la entidad considera clave para esta temporada de mayor movimiento.

“’Navidad Millonaria con la Cundi’ es más que un sorteo, es una invitación a compartir esperanza, apoyar a nuestros loteros y aportar a la salud de miles de familias colombianas y cundinamarquesas más vulnerables. Este año elevamos el premio mayor para que más colombianos sientan que la buena fortuna también puede tocar su puerta”, señaló Maribel Córdoba Guerrero, gerente de la Lotería de Cundinamarca.

Asimismo, agregó que la elevación del premio mayor se pensó para que más participantes sientan que la suerte puede sorprenderlos en una época marcada por la unión y los buenos deseos.

La entidad sostuvo que ‘Navidad Millonaria con la Cundi’ busca mantener viva una tradición que ha acompañado a generaciones y que, en diciembre, suele captar a miles de jugadores en busca de la oportunidad de empezar un nuevo ciclo con un impulso económico significativo.

