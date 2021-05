green

Yina Calderón respondió a las preguntas de sus seguidores luego de unos días alejada de las redes sociales, aunque ya había reaparecido antes anunciando que no era el momento porque “Colombia está pasando por una situación complicada”.

En sus historias de Instagram, la joven se atrevió a hablar por primera vez del video con su novio difundido hace un par de semanas, el mismo que provocó una oleada de críticas y burlas de los seguidores.

Sin dar muchos detalles, la ‘influencer’ huilense señaló que “era a la madrugada, un piso alto. El error fue no haber apagado las luces, pero a mí me gusta con la luz prendida y yo que puedo hacer”.

Ella también quiso dejar claro que no estaba haciendo nada malo y que el hombre que la acompañaba era su novio, así que no entiende los ataques que ha recibido.

“No estaba con un extraño. No estaba ni con mi mozo, ni con un hombre comprometido, ni con el marido de una amiga mía. Estaba con un hombre que era mi novio y es normal que una pareja tenga relaciones”, expresó.

Aunque no respondió si esto fue planeado y actuado, como lo dijo Nicolás Arrieta, ella sí criticó que las personas graben a las parejas en su intimidad, sin importar si son o no famosos.

“Me parece terrible que graben esas cosas. Son las mujeres las que más me han atacado y si no las agarran así pues no sé, mi amor. No voy a hablar más del asunto porque no le voy a dar más trascendencia”, expresó.

Declaraciones de Yina Calderón por video con su novio

Así como se había pronunciado sobre las acusaciones de robo por parte de Manuela González, en esta oportunidad respondió a estas dudas sobre aquella situación que la hizo blanco de críticas.