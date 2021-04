green

Yina Calderón decidió alejarse un poco de las redes sociales luego de que durante las últimas dos semanas viviera días agitados por lo que se habló de ella. En primer lugar, Manuela Gómez la acusó de no pagarle varios millones de pesos por una barbies y, días después, en redes sociales se viralizó un video de ella teniendo intimidad con su novio.

La ex protagonista de novela no paró de recibir todo tipo de comentarios en los últimos y se mostró algo afectada por esa situación. De hecho, decidió configurar la privacidad de su cuenta de Instagram e impedir que personas que no la siguen tuvieran acceso a ella.

En las últimas horas, Calderón reapareció desde las historias de su Instagram y manifestó que este no era un momento indicado para hablar de las recientes polémicas que ha protagonizado. Ella invitó a sus seguidores a que estén más pendientes de la situación que vive el país por estos días, pero también dejó claro que en futuros días dará su versión de los hechos.

“Tiempo sin vernos, pero les aseguro que más adelante hablamos lo que tengamos que hablar. Paz y amor para todo mundo. En este momento Colombia está pasando por una situación complicada, como para ponernos a hablar de otras bobadas. Luego hablamos. Ahora démosle importancia a lo importante. ¿Qué es lo importante? Colombia en este momento. No hay importancia para nada más”, comentó Calderón, quien aseguró estar de viaje por estos días.

De todas maneras, la ‘influenciadora’ no desaprovechó la oportunidad para quejarse del trato que recibió por parte de muchas personas, que le pareció injustificado.

“Los quiero mucho, a pesar de los ataques tan fuertes que recibí de parte de ustedes sin ni siquiera escucharme. Pero bueno, en este momento importa es Colombia. Mis problemas y mis vainas son lo de menos”, concluyó Calderón.

Estas fueron las historias de Instagram en las que la ex protagonista de novela reapareció públicamente: