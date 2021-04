green

La relación entre Dani Duke y ‘La Liendra‘ se va consolidando cada vez más, contrario a lo que muchos pensaban cuando se supo que los jóvenes creadores de contenido iniciaron una relación amorosa. Ambos ya suman varios meses juntos y ella confirmó en un diálogo que tuvo con Andrea Valdiri cuáles son esas cosas que la tienen tan enamorada de él.

La paisa indicó que, luego de conocer en detalle al quindiano, sintió una admiración por él y que eso fue clave para que decidiera tener una relación. De igual manera, Duke aseguró que la disciplina de su novio y la forma como la trata han hecho que sus sentimientos por él estén tan firmes.

“Yo siempre he dicho que cuando tengo pareja, lo que más me importa es el respeto, la admiración y la confianza. Y yo siento que con él tengo esas tres cosas. Lo que más me cautivó de él fue la admiración. Yo empecé a conocerlo mucho, vi lo disciplinado que es, él es demasiado juicioso, es demasiado noble, tiene un corazón demasiado lindo. Cómo me trata, el me trata como si fuera una princesa. Eso es lo que más me gusta de él“, le contó Duke a Valdiri.

Hace algunos días, a ‘La Liendra’ también le habían preguntado qué era lo que más le gustaba de su novia. El ‘influenciador’ expresó que admira el hecho de que su pareja tenga proyectos propios y que sea una mujer madura. “Lo que más me encanta de Daniela es que es una mujer que, a parte de mi, tiene qué hacer, tiene su vida hecha. Uno no tiene que estar diciéndole: ‘Ey, haga algo, levántese temprano’. Lo que más me gusta es que es una mujer que ya está criada”, confesó.

En aquella oportunidad, el creador de contenido también hizo referencia a por qué inició una relación con ella poco tiempo después de que terminó su noviazgo con Luisa Castro. Al respecto, el ‘instagrammer’ respondió: “Ni yo pensé que iba a tener a alguien tan rápido, pero cuando uno es buena persona, Dios le manda buenas personas a uno. Tampoco me metí con cualquiera. La mona es alguien grandioso. Uno tiene que saber reconocer”.

Este es el video de una parte del diálogo entre Duke y Valdiri, en el que la paisa hizo referencia a su noviazgo con ‘La Liendra’: