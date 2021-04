green

A través de sus historias de Instagram, el ‘influenciador’ que hace poco visitó el hotel en el que trabajó un tiempo por $ 25.000 diarios, expresó todo su descontento con quienes critican las manifestaciones en contra del Gobierno, sin siquiera haber estado en las calles.

“Este país está lleno de influenciadores hipócritas, actores hipócritas, cantantes hipócritas y gente hipócrita”, expresó inicialmente, visiblemente alterado y con la euforia que traía después de estar fuera de su casa, con la gente, protestando para frenar la reforma tributaria.

“Influenciadores que ni salieron a marchar, no subieron una imagen sobre la reforma tributaria, no apoyaron el país hoy para ni mierda, pero ven que alguien está rompiendo un vidrio o haciendo un daño, y ahí sí les da por compartir eso. Ahí sí les da por llenar sus redes sociales de cosas malas ¡Hipócritas! No estuvieron ahí, en la marcha, no apoyaron, pero sí están apoyando el vandalismo, mostrando la peor imagen de la marcha, cuando somos más los buenos que los malos”, cuestionó ‘la Liendra’.

“De verdad, si usted es influenciador, dando lora […] ¿por qué no mejor mostrar lo bueno? […] Si están callados, pues quédense callados […] Ya sabemos que hay vándalos, pero no somos todos”, dijo en otras historias, antes de reiterar que seguirá marchando firme y anhelando que ojalá el Gobierno escuche esta vez al pueblo.

De lo último que dijo en caliente, quedó la duda de si le tiró pullas a los cantantes de reguetón J Balvin y Maluma, criticados por muchos en otros momentos similares por guardar silencio: “Tanta mierda que más de un cantante en sus canciones ‘Colombia, Colombia. Vamos a Medellín, Colombia’, y a la hora del té, Colombia se les olvida cuando sí los necesitamos”.

Esos dardos, sin embargo, no aplican para Karol G, artista que sí expresó en Twitter su apoyo a los colombianos que no se quieren dejar meter la reforma tributaria que pretenden pasar el presidente Iván Duque y su gabinete.

En el siguiente video puede escuchar todo lo que dijo ‘la Liendra’ a los ‘influenciadores’ y cantantes por la jornada del paro nacional del 28 de abril:

Alejandro Riaño y Julián Román, entre famosos que sí apoyaron el paro nacional

Aunque ‘la Liendra’ criticó a los que nos salieron y solo replicaron los hechos vandálicos de la jornada del 28 de abril, olvidó que sí hubo cantantes y actores que alzaron su voz y se unieron al pueblo en las calles.

Entre los que pasaron del activismo en redes sociales al campo de batalla estuvieron los de siempre: Alejandro Riaño, Julián Román, Diana Ángel, Adriana Lucía y Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula, que además dejaron claro, a través de un comunicado de ACA, la Asociación Colombiana de Actores, por qué protestaban, pues la reforma tributaria no es el único punto de discordia con el Gobierno.