Varios colombianos salieron a las calles durante el 28 de abril a manifestarse en contra de la reforma tributaria y aunque el descontento por las decisiones del Gobierno Nacional son generalizadas, son pocos los artistas y famosos del país que han dado su opinión sobre dichas decisiones que afectan el bolsillo de todos.

Sin embargo, en medio de las marchas que pidieron la eliminación de esta decisión que ha defendido el presidente Iván Duque a diestra y siniestra, fue Reykon quien se manifestó en contra de la reforma tributaria, además mandándole un mensaje al Gobierno Nacional.

El cantante de reguetón expresó en su cuenta de Instagram que “da temor opinar porque, al ser figura pública, voy a ser más criticado y más cuestionado, pero no puedo callar la inconformidad que siento con la reforma tributaria”.

El antioqueño fue claro en recalcar que sus orígenes lo hacen ser solidario con las difíciles condiciones económicas de los ciudadanos, razón por la que entiende el descontento social.

“Hoy en día le sacan al pueblo los errores y los despilfarros que han hecho durante años las personas al supuesta mando de nuestro país. Yo digo no a la reforma tributaria… Vengo de una familia humilde, la cual me ha enseñado a no pasar por encima de nadie y ustedes, señores del Gobierno, están pasando por encima del pueblo… Y así no es”, dijo.