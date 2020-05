green

Varios se centraron, nuevamente, en la cola de la joven, al tiempo que otros se fijaron en cómo el hombre de baja estatuara acercaba su boca a las nalgas de ella, que le hacía sensuales movimientos.

Por esa grabación, también volvieron a llamar “boleta” a Yina, aunque algunos la defendieron: “Pues ser boleta le factura millones en Instagram. ¿Estar pendiente de lo que hace Yina Calderón te factura en algo a a ti?”.

Y es que gran parte de los comentarios fueron ofensivos no solo con la exprotagonista, sino con el hombre que bailó con ella y que algunos, además, han asociado con uno cuyo nombre sonó hace un tiempo porque iba a grabar una escena con la actriz porno Amaranta Hank, que finalmente no se dio.

Asimismo, hubo quienes, sin importar la crisis que se vive por la pandemia, asociaron lo sucedido con la cuarentena y el coronavirus.

“Yeimis Ariel pasó de Amaranta Hank a Yina Calderón, qué bajo ha caído”, “mi cara después de ver a un enano morderle el cu&% a Yina Calderón”, “gracias a Dios aprendí a ahorrar y la cuarentena no me cogió fuera de base, si no, sería el enano que está bailando con Yina Calderón” y “¡no sé que es peor si el COVID o Yina calderon!”, fueron algunos de los mensajes por este video que han replicado en varias redes sociales:

Mi cara despues de ver a un enano morderle el culo a Yina Calderon pic.twitter.com/EW4bwRrihX — Alex (@WhoIsMedrano) May 31, 2020

Hoy seguro tengo pesadillas con Yina Calderón y el enano 🤣🤣 — ویلیام (@Williampelaez3) May 31, 2020

Gracias a Dios aprendí a ahorrar y la cuarentena no me cogio fuera de base, si no, sería el Enano que está bailando con Yina Calderon. — El House (@ElHouse_) May 31, 2020

Pues ser boleta le factura millones en instagram. ¿Estar pendiente de lo que hace Yina Calderón te factura en algo a a tí? — ALEXS (@alexsgreatmind) May 31, 2020

Hay lo tienen al gran @YeimisEcheverry oliendo el Locu de yina Calderón pic.twitter.com/CcjCdtIVVD — Duvan Vergara 🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹⚽⚽⚽⚽ (@victorcad2017) May 31, 2020

Si se pudieran "silenciar" fotos, lo haría con todas las de Yina Calderón. Acabo de ver una donde aparece con un enano. En una situación propia de peli porno de los ochentas. Quiero sacarme los ojos. — Juan Carlos Mejía (@elprobabilista) May 31, 2020

No se que es peor si el covid o Yina calderon! — Diana Karduss (@dianakarduss24) May 31, 2020

El en vivo de Yina Calderón y fumaratto me dejó un daño psicológico… quién es el enano que la masajea?!? Que putas jajaja — Valen G😎 (@Valeg121) May 31, 2020

Si este año fuera unas nalgas, sería las de Yina Calderón, obvio. — Masmela (@cmm96_) May 31, 2020

Le creó más a Yina Calderón diciendo que el culo no es operado, que usted diciéndome "sólo habló contigo". — Danilu💨. (@robayoLD) May 31, 2020

Yeimis Ariel pasó de Amaranta Hank a Yina Calderón, que bajo ha caído. — Ovelio Jiménez (@ojimenez19) May 31, 2020

En medio de esos trinos, igualmente, aparecieron algunos en los que la gente se preguntaba por qué volvían tendencia a la exprotagonista, si su estrategia para ganar popularidad ya era muy evidente.

“Critican a Yina Calderón, pero no se dan cuenta que ella simplemente entiende cómo funciona todo en este país y lo utiliza a su favor” y “dejen de darle tanta publicidad, que se hace más plata con sus ridiculeces”, expresaron unos usuarios.

Critican a Yina Calderon, pero no se dan cuenta que ella simplemente entiende cómo funciona todo en este país y lo utiliza a su favor. — paulina (@paulinaVell) May 31, 2020

Por qué hacen tendencia a Yina Calderón ?🤦 — Jaz (@___samex) May 31, 2020

Todos criticando a YinaCalderon y ella conectando a tanta gente, satisfacciendo lo que más le gusta, el que hablar! Haciendo negocio de paso ! — YRojas (@YROJASVILORIA) May 31, 2020