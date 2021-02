green

La mujer publicó parte de la grabación en la que Maluma le dice “Lady Noriega” a la mascota, y aunque el video ya no está en las historias de Instagram del artista de todas formas causó revuelo en redes sociales.

Noriega se tomó a pecho esta comparación y escribió varios mensajes en los que se muestra dolida con el afamado artista.

“¡Maluma, no sé qué me quisiste decir con esto!, pero me dolió”, escribió Noriega.

Luego, la reconocida actriz, que dio vida al personaje de ‘Pepita Ronderos’ en ‘Pasión de Gavilanes’, le dijo a Maluma que aunque lo admira mucho lo mejor es que se muestre como un “ejemplo positivo”.

“Qué rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto. Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos”, afirmó.

Respuesta de Lady Noriega a Maluma en Instagram por video de una perrita

La publicación de Noriega acumuló poco más de 15.000 reproducciones en dos horas y decenas de comentarios de sus seguidores, pues una gran mayoría le recodó lo “talentosa y hermosa” que es como para que se inquiete por lo que dijo el cantante.

Precisamente por esas cualidades de Noriega es que otros seguidores comentaron que tal vez Maluma no lo hizo con mala intención, ya que hay casos en los que una persona “le pone a los animalitos que más quiere nombres de personajes que admiramos”.

Aun así, la cantante se alista para hacer una ronda de medios en donde hablará del tema.