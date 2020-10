Lady Noriega le contó a ‘La red’ que recurrió a un procedimiento “de microtensores” para levantarse “la parte de la cola de la ceja”, por recomendación de su médico cirujano de cabecera, su esposo Rodolfo Chaparro.

Asimismo, añadió que se sometió a un “levantamiento de la parte central de la frente”, con el mismo tratamiento, pues ella sentía que la parte superior de su rostro “se iba como para abajo” y la hacía ver “con una mirada como de cansada y de brava todo el tiempo”.

“Él me decía [que la cola de la ceja] ya estaba como pesada, descolgándose, y era hora de levantarse esa área. Y yo me sentía muy mal con la frente, porque la arrugo mucho, hago muchas expresiones, y no me gusta el bótox porque me deja inexpresiva. Entonces, también me puse otro microtensor en la parte central de la frente, que hizo un levantamiento casi de un centímetro”, explicó la actriz y cantante, que rechazó millonaria oferta de Pablo Escobar, en el programa de Caracol.