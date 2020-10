En medio de las amenazas, la artista, a la que este año estuvieron involucrando sentimentalmente con un futbolista, también le asegura al empleado del centro médico que, incluso, si él no la deja entrar puede quedarse sin trabajo.

En un momento, Ana del Castillo también empieza a grabar al vigilante con su celular y se le escucha decir que la razón por la que está allí es porque tiene coronavirus.

“Aquí en la clínica Erasmo de Valledupar no me prestan servicio. Tengo COVID-19 y no me abren”, dice la famosa.