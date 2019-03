Antes del incidente del 20 de febrero en Valledupar, por el que Del Castillo pasó varios días en cuidados intensivos, la intérprete de vallenato estaba en “una fiesta privada” con, entre otros, el reguetonero Juan Mindiola, con quien salió de la reunión en la camioneta en la que se estrellaron.

“Según dicen los amigos de ella, él [ Mindiola] tenía tres días de haberla invitado, se enamoró, no eran novios, ni son novios. [Al terminar la fiesta] él le ofreció llevarla a su casa y no sé exactamente qué pasó en el transcurso del camino, que él tomó la decisión de acabar con la vida de Ana María”, acusó Clarisa Jiménez, tía de la artista, en ‘La red’ (que además subió una escena sobre un presunto cambiazo de conductor tras el choque).

Enseguida, en el programa apareció un residente del barrio La Esperanza donde ocurrió el hecho, que narró parte de lo que vio y relató lo que le contó un vecino, que no se quiso pronunciar frente a la cámara por temor a represalias en su contra, tal como pasó con otros ciudadanos que, dice ‘La red’, no hablaron porque han recibido amenazas.

“Yo vengo allá de esa calle, veo el carro [donde iban los cantantes] que sale corriendo, rápido, por donde viene el señor [señala un punto lejano], y pega el carro allá [hace sonido de choque], y en la misma sigue. Yo salgo corriendo, guardo lo que llevo en las manos y me vengo [al lugar del accidente]. Le pregunto a los vecinos y me dicen: ‘Era un muchacho que iba a matar a una muchacha’”, aseveró Bonnis Velásquez.

Después, el residente recordó lo que habría pasado momentos antes de la colisión y que está relacionado con una denunciada agresión de Mindiola a Del Castillo.

“Cuando el vecino me dice que él ve a la muchacha tirada en el suelo, allí [señala un punto al otro lado del sitio del choque], él dice: ‘Veci, esa muchacha se me parece a la cantante’. Y la ve hasta con el vestido abajo, se le alcanzan a ver los senos, y la ve toda golpeada, y me dice: ‘Veci, hasta el carro le pasó [por encima], en la pierna’”.