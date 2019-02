Para los allegados a la cantante de vallenato es extraño que ella haya aparecido con tantos impactos y fracturas, mientras su acompañante salió ileso, señaló la abogada de la familia de Del Castillo, Laibis Torres, en declaraciones a medios de la costa como CNC Noticias.

“Las acciones que vamos a tomar son drásticas, totalmente limitadas, para accionar jurídicamente, porque la persona [del Castillo] está en cuidados intensivos y tiene que salir un absoluto culpable de todo esto. Un accidente de tránsito no te puede ocasionar unos golpes severos en tu cuerpo y él [Mindiola] va a salir totalmente limpio y el vehículo todo destrozado”, dijo la defensora.

Y es que hay una versión de que antes del choque, Mindiola habría golpeado a Del Castillo, recordó Clarisa Jiménez, tía de la intérprete, en unas duras afirmaciones que hizo frente a las cámaras de dicho noticiero y otros portales.

“Dicen y comentan los vecinos […] que él [Mindiola] la maltrató porque no quiso estar con él, no accedió a sus consentimientos sexuales”, aseguró la tía, y añadió:

“La mamá habló conmigo y me dijo que no tenían ninguna relación sentimental; la hermana también me lo dijo. Entonces, tuvo que ser que como Ana María no quiso estar con él, pudo haberla agredido, que son los golpes que presenta la niña. La niña presenta unos golpes que no son por ese accidente, sino por golpes que le presentó el muchacho”.

La familiar de Del Castillo también lanzó acusaciones contra la familia del reguetonero al que acusan de las lesiones de la cantante.

“Dicen los vecinos que él la arrastró, que le tiró el carro. Ahora aparecen los vecinos que no quieren dar reporte porque tienen miedo, miedo del apellido Mindiola, miedo porque ellos están en la clínica, en la Fiscalía; están regados, porque son una familia prestante. Entonces, no sabemos en que magnitud han escondido todas las evidencias, porque ese día del accidente había mucha evidencia y ahora parece que no hay ni una, algo pasó. Solamente, pido que se investigue: Fiscalía, no queremos que haya más mujeres golpeadas […] No nos vamos a quedar quietos, señor Mindiola”, aseveró Jiménez.

Al respecto, la abogada de la familia de Del Castillo también hizo unas afirmaciones. Ella cuestionó a las autoridades que se encargaron del caso y señaló algunas irregularidades que se cometieron.

“Las autoridades no le hicieron ningún comparendo, ni tarjeta vehicular; alcoholemia sí, en un grado de ambos [Del Castillo y Mindiola], pero la acción como tal era para que ellos le hicieran una multa de 22 millones de pesos, eso no se adjudicó para nada. Entonces, es necesario que la justicia actúe de una manera efectiva y eficaz para que los tratos de los hombres a las mujeres no queden impunes; esos golpes no fueron por un accidente de tránsito, jamás hubo accidente de tránsito”, puntualizó la jurista.

Aquí el video de CNC en el que se pueden escuchar las declaraciones de la abogada y la tía de la cantante de vallenato.