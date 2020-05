View this post on Instagram

Juemadreeeee mi primer apto de verdad verdad 😭😭🤩🤩🤩😍🙏🏼🏡. Apenas entre a este lugar sentí que era para mi, que era todo lo que había soñado, llamé a mis papás a mostrárselos por FaceTime y decirles que me veía ahí que esa era!!!! Con miedo y un poco de incertidumbre, tomé la decisión de hacerlo y arriesgarme. Después de mil llamadas, correos, hacer cuentas y de más hoy fui a la notaría a firmar (la primera salida oficial en dos meses 🤣). Mi primer apartamento, un sueño que tenía desde hace años y en el cuál llevaba ahorrando hace muchísimo tiempo 🙌🏼😭🤩…. y bueno la cuarentena me dejó un sueño que siempre había tenido!!!! Perdonarán el video tan cursi 🤣🙈 pero juepuchaaaaa no tengo palabras para explicar la enorme felicidad que siento en este momento 🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼♥️.