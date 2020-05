green

‘Lindo poema’ es la canción que le cantó Diomedes a su esposa mientras recorrían las calles de alguna ciudad del mundo, y el momento que escogió ella para compartir con sus seguidores de Instagram cómo eran esos 26 de mayo cuando Diomedes todavía estaba con vida.

“Amor de mi vida, en una fecha como hoy estaríamos celebrando tu cumpleaños. Era una alegría muy grande, te despertábamos cantando y luego todo era fiesta. Eras muy feliz, amor. Me alegro de haberte celebrando tantos de esos cumpleaños”, se lee en parte del texto que le dedicó Consuelo al fallecido ícono de la música vallenata.

Sin embargo, la fecha no solo hizo que Martínez pensara en esos buenos momentos, sino en la nostalgia que le produce no tenerlo a su lado: “Dios desde hace 7 años te mandó llamar al cielo. Esto ha sido la prueba más dura, quedando sola con mis tres hijos […] pero con la satisfacción de que no me quedó un día sin decirte y demostrarte todo mi amor, respeto y lealtad. Hoy te extraño más que nunca. Me siento muchas veces impotente e incapaz de seguir adelante. Son muy difíciles las situaciones que la vida nos pone”.

Al final, Consuelo le deseó un feliz cumpleaños a su “amor eterno” y dijo estar elevando sus oraciones para que su descanso sea “eterno al lado de Dios”.