green

El primer camino que tenía, según contó en ‘La tele letal’, era ser reina de belleza: “Me pareció que ser reina de belleza era cheverísimo y mi papá, que era un tipo muy serio, me dijo ‘no hay ninguna posibilidad’“, narró. “Eso es como una exposición de caballos”, le decía él.

“Afortunadamente me salvó”, reconoce de la Torre, y bromea al respecto: “Yo no era para ser reina de belleza. No era Paola Turbay ni Paula Andrea Betancur, pero a los 18 años uno cree que es“.

La periodista también dice que no quisiera que sus hijas fueran reinas de belleza: “El tema de la belleza por sí sola no sirve de nada. La vida enseña que la belleza te abre un montón de puertas, pero te las cierra todas en la cara porque qué vas a hacer a los 50 años, gordita, cuando no te puedes poner más pestañas postizas. ¿Qué fue lo que le metiste a la cabeza?”, opina.

La actuación guió a Vanessa de la Torre al periodismo

Más adelante, De la Torre dice que el teatro parecía su siguiente camino. “Yo me gané el intercolegiado de teatro en Cali, en 1996; premio a la mejor actriz del colegio”, recordó, y dijo que con ello soñaba irse a estudiar teatro, pero su papá dijo otra vez que no.

“Arranqué a estudiar comunicación social en la Javeriana, entre otras, porque la escuela de teatro de la Javeriana era muy buena. En medio de la comunicación y el teatro conocí el periodismo, y de ahí sí no me sacó nadie“, concluyó.

Esta es la entrevista completa de la periodista en ‘La tele letal’: