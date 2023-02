James Cameron es un convencido de que la experiencia en la sala de cine es mucho mejor que la de la sala de una casa, por lo menos para ver sus películas.

Por eso, para celebrar los 25 años de ‘Titanic‘ (en Colombia se estrenó el 13 de febrero de 1998) se podrá ver en las salas de cine de nuevo a partir de este 9 de febrero. Para Cameron hay nostalgia en esta celebración.

Sin embargo, el director no critica la sala de su casa, sino que aclara: “Estos televisores de panel grande son geniales y los sistemas de sonido en casa son bastante buenos en estos días. Esa diferencia que existía hace 25 años en cuanto a la presentación física ya no es tan decisiva, pero le diré una cosa que es fundamentalmente distinta acerca de ir a una sala de cine y es la experiencia”.

Agrega que la idea de ir a cine, no ponerle pausa a la película para hacer otras tareas como “preparar la comida, pedir una pizza, sacar una cerveza de la nevera” y concentrarse en la sala valen la pena y ver ‘Titanic’ de nuevo incluye esa experiencia porque además han mejorado la película que se proyectará en 3D y en IMAX, según el director.

Las boletas para ver la película ya están disponibles en Cine Colombia, Cinemark y Cinépolis.

Leonardo DiCaprio tenía 23 años (hoy tiene 48) cuando se lanzó ‘Titanic’, y el director quiso aclarar un rumor que ha sonado en varios medios sobre si el actor quería o no estar en la película.

“Leo inicialmente no estaba tan interesado en el papel. Y últimamente se ha citado mal que dije que pensaba que era aburrido. Él no creía que la película fuera aburrida, de hecho, pensó que la película era genial, pero que su parte no era lo suficientemente desafiante” .

DiCaprio era, a finales de los 90, una figura que repuntaba como un joven a tener en cuenta en el cine, antes de ‘Titanic’ ya había protagonizado ‘The Basketball Diaries’ y ‘Romeo + Juliet’, “él estaba buscando un desafío. Y tuve que convencerlo de que interpretara a ese tipo que no tiene un problema obvio de entrada, que de hecho es el más maduro emocionalmente y el adulto de las dos personas, pero necesitaba esa transferencia de energía y la historia de amor es de Jack a Rose. Y ella crece como resultado de ello”, cuenta Cameron.

Más adelante, en la conversación se ríe al confirmar que la presencia de DiCaprio también atrajo público, “se ha hablado mucho del atractivo de Leonardo DiCaprio. Está bien, lo acepto, le otorgaré cien millones de dólares de nuestra taquilla para el atractivo de Leonardo”, dijo entre risas.

El productor de la película Jon Landau, también presente en la conversación, contó otra anécdota sobre una pregunta que siempre le han hecho: “La Rose anciana, ¿estaba viva en la cama?”.

Cameron asegura que en torno a eso hay una historia muy graciosa, específicamente con la actriz que interpretó a la vieja Rose, Gloria Stewart. “Ella me dijo: ‘muy bien, ¿se supone que debo estar viva aquí o muerta?’ y estaba bastante malhumorada. Ella era genial, la amábamos”.

El director dijo que quería que fuera ambiguo, que el público lo interpretara como quisiera y ahí habló la actriz: “Ella dijo, ‘que mie…, ¿contengo la respiración o no?’ y lo pensé durante un largo segundo, y dije: ‘sí, contenga la respiración’. Ahí está la respuesta”.

‘Titanic’ ganó, en ese momento, 11 premios Óscar, incluyendo Mejor película y actualmente ocupa el tercer lugar (detrás de la primera producción de Avatar y Avengers: EndGame) en el listado de las cintas más taquilleras en la historia del cine a nivel global.

Al preguntarle a Cameron por qué cree que ‘Titanic’ todavía resuena en el público hoy, precisó que son muchas las razones y que dependerá además de quien la vea, por ejemplo, si es una mujer joven, que en algún momento la sociedad le ha dicho que no sean quien es, el personaje de Rose, que interpreta Kate Winlet y su realización como ser humano puede ser inspiración.

A otras personas les resonará más la historia de amor, “la belleza de la historia de amor que culmina trágicamente (…) hay algo mucho más poderoso en una historia de amor que tiene una pérdida”.

Y no descarta la resonancia cultural de un hecho histórico y trágico que en la película tiene “este tipo de cualidad novelística perdurable, casi mítica, que tiene que ver con el amor, el sacrificio y la mortalidad”.

Finalmente, al preguntarle sobre si ahora que mucha gente la va a ver por primera vez, considera que los mensajes de la película siguen siendo relevantes para la sociedad actual, Cameron profundiza sobre la diferencia de clases sociales, aún evidentes.

“Los ricos y los pobres, los que tienen y los que no, las personas que sobreviven y las que mueren y, por otro lado, aquí nos enfrentamos a otra crisis llamada cambio climático, nos lo han advertido durante años, lo vemos venir directamente hacia nosotros, no podemos girar la nave. Es exactamente como el maldito iceberg. Vamos a estrellarnos contra él y adivina quién sufrirá más: los pobres. No las naciones ricas que lo causaron. Fue la gente rica en el ‘Titanic’, su impaciencia por llegar a Nueva York, y el capitán y el propietario de la línea de barcos de vapor que entendieron eso y respondieron a su rica base de clientes, lo que provocó el naufragio y fueron los pobres los que sufrieron, numéricamente hablando, hoy el escenario global es muy similar, no solo con el cambio climático sino con todos los otros desastres ecológicos que tenemos frente a nosotros”, dijo Cameron.