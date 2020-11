A pesar de que no entregó mayores detalles, el agente anunció en su página oficial de Facebook que el actor inglés murió después de luchar contra una corta y fuerte enfermedad, informó la BBC.

Dave Prowse, que encarnó a Darth Vader en la trilogía original de ‘Star Wars’, fue condecorado con un MBE (Miembro del Imperio Británico) por su papel en el Green Cross Code Man, que promovía la seguridad vial en las carreteras del Reino Unido.

La cadena de noticias inglesa, de igual manera, recordó que el artista se ganó el casting para interpretar al lord sith gracias a su imponente físico, ya que medía 1,98 metros (aproximadamente).

El actor estadounidense Mark Hamill, que interpretó a Luke Skywalker, le rindió un homenaje a Prowse en su cuenta de Twitter. “Era un hombre amable y mucho más que Darth Vader. Amaba a sus fans tanto como ellos lo amaban a él”, escribió.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz

— Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020