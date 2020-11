green

Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas más mediáticas de Colombia, pero desde antes de que formalizaran su relación ya tenían bien ganados sus millones de seguidores por el talento artístico que los ha consolidado como dos de los mejores cantantes de música popular del país.

La belleza de ambos también ha generado curiosidad sobre las cirugías estéticas que se han hecho. Hace dos años y medio, Jara reconoció en una entrevista que pasó tres veces por el quirófano, para someterse a una mamoplastia, a una rinoplastia y a una “mini lipo” en la cintura.

Bastantes personas le preguntan a ella si se ha operado la cola. Son tantos los interesados en saberlo que ella misma decidió hablar al respecto. Hace tres semanas, la artista confirmó en sus redes sociales que no se ha sometido a ningún retoque en la cola.

En los últimos años han surgido varias imágenes de cómo se veía Paola antes de sus cirugías. A continuación, algunas de ellas.

Paola Jara antes de sus cirugías

Hace dos años se conocieron algunas fotos de la cantante antes de que se sometiera a un par de sus operaciones. Las imágenes fueron divulgadas en su momento por John Ávila, el mánager de la artista. Algunas fotos son del 2012, y en ellas queda en evidencia el cambio físico que ha tenido.

De igual manera, este año la cuenta de Instagram @rechismes divulgó un par de imágenes en las que se aprecia que Jara aún no se había realizado la mamoplastia. Estas son las imágenes:

Jessi Uribe también ha pasado por el quirófano. Muchos conocieron la liposucción que se realizó a comienzos de este año, pero lo que pocos sabían es que esa no fue la primera cirugía del cantante.

En una entrevista con La Red, el artista confesó que años atrás se había realizado un procedimiento similar, pero que este no tuvo resultado alguno. “Yo me hice una lipo hace como tres años, pero esa vaina me quedó mal hecha. La primera fue una lipo láser, esa vaina no sirvió para nada”, confesó Uribe en marzo de este año.

Igualmente, Jessi aseguró que se arrepiente de no haberse realizado una bichectomía, para reducir un poco sus cachetes.

Jessi Uribe antes de sus cirugías

El cambio del cantante no es tan drástico como se pensaría, pero de todas maneras él siempre ha manifestado que no se sentía bien con cómo se veía y por eso decidió hacerse la mencionada liposucción. Hace un par de meses reconoció que usaba fajas para ocultar su sobrepaso.

Estas son algunas imágenes de Uribe hace varios años:

¿Qué tal el TBT de la Radiola TV? #Repost @RadiolaTv

・・・

Nuestro #TBT de hoy es con uno de los artistas promesa de la música popular en Colombia, @jessiuribe3 en los inicios de su carrera cuando interpretaba canciones en un mariachi #JessiUribe artista #RadiolaTv. pic.twitter.com/zBfvFO7s6E — Jessi Uribe (@jessiuribe3) January 26, 2018