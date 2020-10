green

“Siempre he sido gordito”, empezó diciendo el intérprete de ‘La culpa’ al medio, en donde también recordó que llegó a usar “fajas apretadísimas” para ocultar su sobrepeso, que superó en enero por medio de una intervención quirúrgica.

Ante lo dicho por Jessi Uribe, su novia Paola Jara siguió la corriente de la conversación y comentó que estaba “repuestico”; luego, él recordó que para su portada en Vea no llevó la faja y le calcularon mal su talla así que tuvo que apretar abdomen para todas las tomas.

Aquí, la grabación publicada por el medio en su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 26 mil reproducciones:

¿Cómo se ve Jessi Uribe después de la liposucción?

Después de que saliera a la luz la conversación con el impreso, el cantante popular compartió una fotografía en su cuenta de Instagram y mostró cómo luce ahora su abdomen, en el que ya se hacen evidentes notorios sus músculos abdominales.

En el post de la publicación, el intérprete se mostró orgulloso de su figura y recordó que, antes de su operación, nunca había podido tomarse una foto sin camisa y “sufría mucho por eso”.

“Antes de que me caigan los que siempre me molestan, sí, me hice la ‘lipo’ y ahí voy en el proceso”, concluyó el artista en su escrito, por el que varios seguidores lo aplaudieron y desatacaron su honestidad.

Esta es la foto que subió el músico, de quien especularon se podría convertir en padre por quinta vez debido a una foto que subió Paola: