La barranquillera conversó este jueves con el programa ‘Lo sé todo‘ y le contó al programa situaciones similares.

Por ejemplo, Aída Victoria Merlano dijo que no ha recibido una propuesta realmente extraña en redes, porque siente que a la gente “le da como miedo” ponerse en contacto con ella, pues es muy abierta en su sexualidad e incluso ha buscado públicamente un trío con su novio Lumar Alonso.

Sin embargo, le han llegado mensajes mucho más directos:

“Sí me ha pasado que los hombres casados de la farándula me escriben a coquetearme. Yo pienso que de pronto ellos no respetan a su esposa pero yo sí tengo alguien al lado y lo respeto”.