Hola, seguimos pensando en ustedes, ustedes siguen siendo la razón de ser de nuestro programa y queremos acompañarlos. Ahora temporalmente vamos a seguir llegando desde nuestras casas a las suyas tratando de llevarles las noticias positivas que se registran en medio de esta situación temporal que estamos viviendo todos. A partir de mañana acompáñenos en el Facebook Live desde las 9:30 de la mañana. Sigan chequeando a través de mis redes y las redes de @nuestracasarcn mi sección “Busca Por Dentro” que como ustedes ya saben pretende ayudarles a encontrar las respuestas y las soluciones que necesitan en su vida cotidiana y que se encuentran en su interior. ¡Un beso a todos, los quiero mucho! En mis historias pueden encontrar en link de las noticias positivas del día. ☝️☝️☝️